Três trabalhadores filipinos morreram em enchentes sem precedentes no início desta semana nos Emirados Árabes Unidos, onde o tráfego permaneceu interrompido no aeroporto de Dubai nesta sexta-feira (19).

Chuvas recordes nunca antes vistas nos Emirados causaram enchentes impressionantes, especialmente em Dubai, centro turístico e financeiro do país, onde várias estradas permanecem bloqueadas.

Após o cancelamento de mais de mil voos, o tráfego no aeroporto do Dubai, um dos mais movimentados do mundo, também continua perturbado.

O número de voos que chegam está limitado até domingo, anunciou um porta-voz da Dubai Airports.

"As saídas continuarão garantidas", afirmou.

As autoridades aeroportuárias também reconheceram "atrasos na entrega de bagagens".

A tempestade atingiu os Emirados e o Bahrein na segunda e terça-feira, depois de atingir Omã, outro país do Golfo, onde morreram 21 pessoas, incluindo várias crianças.

Duas mulheres morreram no emirado de Dubai e um homem em Sharjah, informou o departamento de trabalhadores migrantes das Filipinas em comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

"As duas mulheres morreram asfixiadas dentro do seu veículo durante as inundações", detalha o comunicado, e "a terceira vítima morreu devido aos ferimentos graves sofridos quando o seu veículo caiu em um poço".

As três mortes elevam para quatro o número de mortes causadas pelas enchentes provocadas por chuvas torrenciais neste país desértico do Golfo.

Anteriormente, a polícia dos Emirados havia anunciado a morte de um homem de 70 anos cujo veículo foi arrastado pela água em Ras al Khaimah.

th/saa/tp/mab/eg/aa