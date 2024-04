O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) matou 28 soldados sírios e combatentes pró-governo em dois ataques realizados em áreas controladas pelo governo na Síria, de acordo com um novo relatório divulgado nesta sexta-feira (19) pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Apesar da sua derrota territorial na Síria em 2019, o grupo ultrarradical, cujos membros vivem escondidos no vasto deserto sírio, continua realizando ataques mortais, principalmente dirigidos contra tropas pró-governo e forças lideradas pelos aliados curdos de Washington.

Em um primeiro ataque na noite de quinta-feira, "22 soldados do Exército e combatentes de uma facção pró-governo morreram quando jihadistas do EI abriram fogo contra um ônibus militar na província oriental de Homs (centro)", segundo a OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido que possui uma ampla rede de fontes neste país em guerra.

A maioria dos mortos pertencia às Brigadas Al Quds, uma facção formada por combatentes palestinos, explicou.

Mais ao leste, perto da fronteira com o Iraque, "seis soldados sírios morreram em outro ataque do EI a uma base perto de Bukamal", disse a ONG, acrescentando que dois soldados foram sequestrados.

Um balanço anterior informava 20 mortes.

A imprensa estatal síria não fez menção imediata aos ataques.

Desde o início do ano, mais de 260 soldados e combatentes pró-governo morreram em ataques, emboscadas e explosões do EI, especialmente nas províncias de Deir Ezzor, Homs e Raqa, segundo o OSDH.

