O principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, registrou queda de 2,66% nesta sexta-feira, sua pior sessão em três anos, após explosões no Irã que foram atribuídas por autoridades dos Estados Unidos a um ataque israelense.

O Nikkei perdeu 1.011,35 pontos, a 37.068,35 unidades, menor nível registrado desde 9 de fevereiro. Durante a sessão, a queda chegou a 3,5%.

As Bolsas de Hong Kong e Xangai registraram perdas mais moderadas, de 0,99% e 0,29% respectivamente.

O Irã anunciou três explosões na madrugada de sexta-feira perto de uma base militar no centro do país e ativou a defesa aérea em várias regiões.

A agência de notícias Irna afirmou que não houve "danos importantes" e as instalações nucleares da região não foram afetadas, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A imprensa dos Estados Unidos, que citou fontes de alto escalão do governo, atribuiu as explosões a um ataque israelense, uma resposta aos drones e mísseis lançados pelo Irã no fim de semana passado.

etb/ep/vk/sag/es/fp