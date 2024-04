O zagueiro uruguaio do Barcelona, Ronald Araujo, respondeu às críticas de seu companheiro de equipe Ilkay Gundogan sobre sua expulsão na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões em que o time catalão acabou sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain.

"Prefiro guardar para mim o que penso. Acho que tenho códigos e valores que acho que devem ser respeitados", disse Araujo nesta quinta-feira (18) durante a apresentação da 19ª edição do livro "Histórias de Solidariedade Esportiva", do qual ele é um dos patrocinadores.

O uruguaio respondeu assim às críticas de Gundogan que comentou o lance em que o uruguaio foi expulso contra o time parisiense, ao derrubar Bradley Barcola perto da área, logo aos 29 minutos de jogo, na terça-feira.

"Você tem que deixar claro que vai chegar à bola. Se não, dê a oportunidade ao nosso goleiro. Ter um homem a menos por causa do cartão vermelho tão cedo no jogo mata o time", disse Gundogan após a partida, que o PSG venceu por 4 a 1 e garantiu a classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

"Era uma jogada de 50% para cada lado. Se o árbitro não marcasse não teria acontecido nada, mas se ele marcasse teria que me expulsar", disse o uruguaio, admitindo que "como culé, dói" ser eliminado.

Segundo a imprensa espanhola, os comentários do meio-campista alemão abriram uma fratura no vestiário do Barça a poucos dias antes do clássico do campeonato espanhol contra o líder isolado Real Madrid, no domingo, em que o Barça continuará lutando pelo campeonato.

"O Madrid é o nosso maior rival e temos que mudar a nossa mentalidade. Vamos dar tudo de nós no domingo", garantiu Araujo, cuja equipe está em segundo lugar em LaLiga, a oito pontos do time 'merengue'.

"Existem chances matemáticas e temos que lutar pelo título de LaLiga até o fim", acrescentou o uruguaio.

Se vencer, o Barça ficará cinco pontos atrás do Real Madrid, restando 18 pontos em disputa após o fim desta 32ª rodada do campeonato.

