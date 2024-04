PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Novos bombardeios israelenses em Gaza

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel prossegue com bombardeios em Gaza

Israel bombardeou novamente a Faixa de Gaza nesta quinta-feira (18), em sua guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, em meio aos temores de que uma possível resposta israelense ao ataque recente do Irã aprofunde o conflito na região.

DEIR EL BALAH:

Moradores de Gaza buscam alívio na praia, como faziam antes da guerra

Centenas de palestinos deslocados em Deir el Balah, no centro da Faixa de Gaza, aproveitaram o bom tempo para tomar um banho de mar, um respiro em mais de seis meses de guerra.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Trump retorna ao tribunal, seleção do júri avança

Donald Trump retorna, nesta quinta-feira (18), ao tribunal de Nova York onde o juiz do primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos Estados Unidos continuará com a seleção dos membros do júri para iniciar as declarações das testemunhas na próxima semana.

MÉXICO:

Candidatas presidenciais lançam suas propostas contra o crime no México

Com taxas de homicídio elevadas e crimes como a extorsão em alta, o México vive uma eleição presidencial na qual as propostas das candidatas favoritas contra a criminalidade parecem insuficientes, alertam especialistas.

BELO HORIZONTE:

Líder mundial de laticínios, francesa Lactalis aposta no robusto mercado brasileiro

Líder mundial de laticínios, o grupo francês Lactalis aposta no Brasil, buscando conquistar os consumidores deste imenso mercado, assinalando os grandes desafios sobre a produção local, a começar pela baixa produtividade.

Brasil consumo comércio empresas França agricultura alimentos alimentação

Também anunciada em Economia

-- EUROPA

BRUXELAS:

Reunião de cúpula da UE se concentra na recuperação econômica do bloco

Os líderes da União Europeia (UE) iniciaram nesta quinta-feira (18) em Bruxelas uma discussão sobre alternativas para que o bloco recupere o terreno perdido para Estados Unidos e China, além de explorar de modo mais eficiente o seu mercado interno.

MOSCOU:

Kremlin afirma que ajuda dos EUA à Ucrânia não mudará a situação no front

A Rússia afirmou, nesta quinta-feira (18), que um novo montante de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia, que está bloqueado há meses no Congresso em Washington e será votado no sábado, não mudará a situação no front.

KRAMATORSK:

Soldados ucranianos determinados a continuar lutando apesar do cansaço e da falta de munição

Há um ano, Lubomir perdeu uma perna ao pisar em uma mina no leste da Ucrânia, mas agora está de volta à linha da frente para ajudar os seus companheiros de armas.

BILBAO:

Formação herdeira do braço político do ETA muda de estratégia e conquista jovens

O ETA "faz parte do passado", afirma Elena García, que no domingo votará no País Basco no EH Bildu, uma coalizão cuja formação hegemônica é o antigo braço político dessa organização armada, agora centrada em temas sociais e que preocupam os jovens.

-- ÁSIA

MANADO:

Milhares deixam área remota da Indonésia após erupção de vulcão que provocou alerta de tsunami

As equipes de emergência trabalhavam nesta quinta-feira para retirar milhares de pessoas de uma área remota da Indonésia após a erupção de um vulcão, que obrigou as autoridades a emitir um alerta de tsunami devido ao risco de queda de rochas no mar.

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

ONU aponta medidas rápidas para aliviar endividamento dos países pobres

A grande dívida dos países em desenvolvimento pode ser aliviada com medidas facilmente acessíveis, disse a chefe do agência de comércio e desenvolvimento da ONU, a costarriquenha Rebeca Grynspan.

SANTIAGO:

Chile voltará a ser maior produtor de lítio do mundo, afirma ministro da Fazenda

Uma parceria público-privada destinada a expandir a mineração de lítio no Chile fará com que o país volte a ser o maior produtor do metal fundamental para a transição energética, disse o ministro das finanças chileno, Mario Marcel, em uma entrevista à AFP.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

DACAR:

Mudança climática de origem 'humana' causa onda de calor letal no Sahel

A onda de calor letal que atingiu a região africana do Sahel no início de abril estava relacionada à mudança climática "de origem humana", afirmam os cientistas da rede World Weather Attribution (WWA) em um estudo publicado nesta quinta-feira (18).

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

Acompanhamento das quartas de final da Liga Europa

