A rede social X, bloqueada há dois meses no Paquistão, oficialmente por questões de segurança, anunciou nesta quinta-feira que está trabalhando com o governo do país para "compreender suas preocupações".

"Continuamos trabalhando com o governo paquistanês para compreender suas preocupações", declarou a equipe de comunicação da rede X, ao comentar pela primeira vez o bloqueio, que está em vigor desde 17 de fevereiro.

É muito difícil acessar a rede social desde a data mencionada, quando o partido do ex-primeiro-ministro Imran Khan, que está preso, convocou manifestações depois que um funcionário do governo admitiu fraude nas eleições legislativas de 8 de fevereiro.

Na quarta-feira, um tribunal da província de Sindh ordenou ao governo o retorno do acesso à rede X "no prazo de uma semana", segundo Moiz Jaaferi, advogado que apresentou a ação contra o bloqueio.

A princípio, o novo governo formado após as eleições foi evasivo sobre os motivos do bloqueio, mas os defensores dos direitos digitais acreditam que pretendem sufocar qualquer voz crítica.

Posteriormente, o Ministério do Interior admitiu que ordenou o bloqueio, "com base em informações das agências de inteligência".

Atualmente é possível acessar a rede X de forma intermitente, com diferenças de acordo com o provedor de internet.

