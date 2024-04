Rafael Nadal, que voltou a competir na terça-feira após mais de três meses afastado, foi eliminado nesta quarta (17) na segunda rodada do Torneio de Barcelona pelo australiano Alex de Miñaur, por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-1.

O vencedor de 22 torneios de Grand Slam começou bem, mas acabou sentindo a falta de ritmo diante do australiano, número 11 do mundo, que acelerou no segundo set.

"Consegui uma vitória contra o Rafa no saibro, algo que nunca pensei que conseguiria na minha carreira", disse De Miñaur após a partida.

Nadal havia vencido com tranquilidade o italiano Flavio Cobolli (6-2 e 6-3) na terça-feira, em seu retorno às competições desde a lesão sofrida em janeiro, em Brisbane, mas ele próprio admitiu que não era o favorito contra o australiano.

"O duelo contra De Minaur terá um ritmo que não sei se conseguirei acompanhar, mas vamos tentar", afirmou Nadal na terça-feira.

O espanhol, que caiu para o número 644 do mundo, começou vendo o adversário quebrar seu saque no game inicial, mas com uma desvantagem de 3-2, o espanhol conseguiu reagir para devolver o break e igualar o placar em 3-3.

O australiano, quarto cabeça-de-chave do torneio, passou por momentos difíceis, mas com o placar em 5 a 5, De Minaur somou oito pontos seguidos e fechou o set em 7 a 5.

Na segunda rodada, ele colocou maior intensidade em seu jogo e Nadal não conseguiu acompanhar.

"O plano de jogo era ser agressivo e tentar movimentar Rafa o máximo possível", disse De Miñaur.

O australiano quebrou o saque de Nadal no terceiro game para fazer 2 a 1 e confirmar o 3 a 1 com seu saque. O espanhol teve dificuldades para acompanhar o australiano, que partiu para o ataque e mais uma vez quebrou o saque do oponente, que conseguiu salvar três break points, antes de De Miñaur fazer 4 a 1 e confirmar o 5 a 1 com seu serviço.

Nadal deverá agora continuar a preparação na próxima semana, no Masters 1000, em Madri, tendo em vista seu grande objetivo: Roland Garros.

Resultados desta quarta-feira do ATP 500 de Barcelona:

- Simples - Segunda rodada:

Fabian Marozsan (HUN/N.17) x Luca Van Assche (FRA) 6-0, 3-2 e abandono

Roberto Carballés (ESP) x Lorenzo Musetti (ITA/N.10) 7-6 (7/4), 6-4

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.5) x Sebastian Ofner (AUT) 6-4, 7-5

Alex De Miñaur (AUS/N.4) x Rafael Nadal (ESP) 7-5, 6-1

Arthur Fils (FRA/N.16) x Daniel Altmaier (ALE) 6-4, 1-6, 6-1

Alejandro Davidovich (ESP/N.11) x Tomáš Machac (CZE) não se apresentou

Dusan Lajovic (SRB) x Ugo Humbert (FRA/N.6) 6-4, 6-4

Marco Trungelliti (ARG) x Nicolás Jarry (CHI/N.9) 7-6 (7/5), 6-3

Jordan Thompson (AUS/N.14) x Jaume Munar (ESP) 6-4, 2-6, 6-4

Casper Ruud (NOR/N.3) x Alexandre Muller (FRA) 6-3, 6-4

Roberto Bautista (ESP) x Andrea Vavassori (ITA) 4-6, 6-3, 6-1

bds/dr/eb/gr/aam/dd