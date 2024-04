A montadora americana Ford convocou um recall de quase meio milhão de veículos afetados por uma falha no controle de carga da bateria, que pode fazer com que o motorista perca o controle do veículo.

Cerca de 456.565 unidades dos modelos Bronco Sport e Maverick SUV e pick-up, respectivamente, foram afetadas, de acordo com o anúncio feito nesta quarta-feira (17) pela agência de segurança rodoviária dos EUA (NHTSA).

Os Broncos com o defeito foram fabricados entre 2021 e 2024 e os Mavericks entre 2022 e 2023.

A correção consiste no ajuste do módulo de controle da bateria, informou o fabricante, que fará a correção nas concessionárias da marca.

