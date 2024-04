A princesa Amalia, dos Países Baixos, mudou-se para a Espanha para fugir de ameaças à sua segurança, informou a imprensa local.

Catharina-Amalia, Princesa de Orange, de 20 anos, é a filha mais velha dos reis Willem-Alexander e Máxima, e portanto, a herdeira do trono dos Países Baixos.

A princesa viveu e estudou em Madri durante mais de um ano, segundo o grupo de comunicação NOS, que cita fontes reais.

Em outubro de 2022, pouco depois de começar seus estudos em Política, Psicologia, Direito e Economia em uma universidade de Amsterdã, precisou abandonar seus planos de viver em uma residência universitária, devido às ameaças que recebia. Se viu obrigada a voltar para o Palácio Real em Haia com medidas de segurança reforçadas.

Embora as autoridades não tenham informado detalhes sobre a natureza das ameaças, segundo a imprensa neerlandesa, seu nome e o do primeiro-ministro Mark Rutte aparecerem em mensagens interceptadas pela polícia insinuando um possível sequestro por parte do crime organizado.

"Não pude viver em Amsterdã e não pude sair (...) Isto tem enormes consequências em sua vida", declarou então sua mãe, a rainha Máxima, nascida na Argentina.

Nesta quarta-feira, Amalia participará de um jantar de gala nos Países Baixos, na presença dos reis Filipe VI e Letícia da Espanha. Ambas casas reais mantêm "uma relação tradicional de amizade", segundo o Palácio da Zarzuela.

A princesa teria voltado a viver em Amsterdã. Segundo o grupo NOS, as ameaças à princesa não cessaram totalmente, mas ela pôde voltar para seu país, onde estuda, graças a "medidas" não divulgadas.

