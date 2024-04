Os preços internacionais do petróleo encerraram praticamente estáveis nesta terça-feira (16), em um mercado atento à situação no Oriente Médio após o ataque do Irã contra Israel no fim de semana.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho registrou uma leve queda de 0,08%, fechando em 90,02 dólares em Londres.

Por sua vez, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para maio fechou quase estável, com perda de 0,05%, cotado a 85,36 dólares.

"O mercado agora aguarda a resposta de Israel ao ataque iraniano", que Teerã lançou em retaliação a um bombardeio contra o consulado do Irã em Damasco, atribuído a Tel Aviv, comentaram analistas do DNB.

Para José Torres, economista da Interactive Brokers, "a retórica de Israel sobre o ataque com mísseis e drones de Teerã no sábado foi reforçada nesta terça-feira quando líderes do país declararam que não têm outra escolha a não ser responder".

O analista destacou "algumas informações que indicam que, do lado americano, entende-se que as retaliações podem ser limitadas".

De acordo com Torres, "os investidores estão tentando avaliar em que medida as ações de Israel visam dar uma aparência de força ao país em vez de lançar um contra-ataque dramático que poderia agravar o conflito".

O presidente iraniano, Ebrahim Raissi, advertiu novamente nesta terça que "a menor ação" de Israel contra "interesses do Irã" provocaria "uma resposta severa, ampla e dolorosa".

emb-vmt/pta/mr/llu/ic/mvv