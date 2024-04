A Arábia Saudita deve sediar novas negociações para pôr fim à guerra no Sudão "dentro das próximas três semanas", informou nesta terça-feira (16) o Departamento de Estado dos Estados Unidos.

"Frente à emergência, saudamos a decisão da Arábia Saudita de retomar as negociações em Jidá dentro das próximas três semanas", disse o enviado especial dos Estados Unidos para o Sudão, Tom Perriello, na rede social X.

O anúncio da retomada dessas conversações foi feito na segunda-feira em Paris, à margem de uma conferência internacional que arrecadou mais de 2 bilhões de euros (11,2 bilhões de reais) para financiar a assistência ao Sudão, assolado por uma guerra entre dois generais, um do exército e o outro líder de forças rebeldes paramilitares, segundo um comunicado do Departamento de Estado.

O Egito, os Emirados Árabes Unidos e o IGAD - bloco regional da África Oriental e a União Africana - "são parceiros para facilitar as negociações", afirmou o funcionário.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita já promoveram várias rodadas de negociações na cidade portuária saudita de Jidá, embora sem sucesso.

A guerra no Sudão, que já dura dois anos, causou milhares de mortes e deslocou mais de 8,5 milhões de pessoas, de acordo com a ONU. Também destruiu em grande parte a já precária infraestrutura do país, levando-o à beira da fome.

