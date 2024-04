É falso que o edifício Chrysler em Nova York tenha recebido uma projeção que pede a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como apontam publicações com mais de 12 mil interações que voltaram a circular nas redes sociais em abril de 2024. Na realidade, em 2022 foi projetada no prédio uma mensagem de apoio a Lula, que disputava a eleição presidencial com Jair Bolsonaro (PL). O registro da iniciativa agora foi modificado para adicionar os dizeres “in jail” (na cadeia, em português).

“QUE MARAVILHA! O EDIFÍCIO CRYSLER EM NOVA IORQUE, PROJETA PARA O MUNDO UMA ESCRITA QUE DIZ QUE O MUNDO PRECISA DE LULA NA CADEIA ,NÃO ESTAMOS MAIS SÓS NESSA LUTA”, diz a legenda que acompanha a foto noX, noTelegram, noKwai, noInstagrame noFacebook.

O conteúdo também foi enviado aoWhatsAppdo AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

A foto mostra um edifício com a projeção“The world needs Lula in jail”, que em tradução para o português significa:“O mundo precisa de Lula na prisão”.

Mas, na verdade, a imagem viral foi modificada para incluir as palavras“in jail”.

Uma busca no Google pela frase“the world needs Lula”retornou com umapublicaçãofeita em 29 de outubro de 2022 no perfil ClimaInfo. O vídeo mostra uma projeção noedifício Chryslerem apoio ao presidente, como aponta a legenda.

For the climate, for the Amazon, the world wants and needs Lula. On the eve of the Brazilian election, a giant projection placed on the Chrysler building in New York says that the WORLD WANTS LULA.

pic.twitter.com/WLkvCQRVIz

— ClimaInfo (@ClimaInfoNews)

October 30, 2022

No registro, a mensagem é projetada de forma diferentes, mas em nenhum momento é visto o complemento“in jail”, que circula nas postagens virais.

Uma comparação entre as publicações permitiu identificar que as palavras foram adicionadas no registro original, que apresenta similaridades com o viral:

Uma busca reversa com a imagem também levou a outras publicações de 2022 que compartilham a projeção original (1,2,3). No entanto, a publicação do ClimaInfo é a mais antiga.

Nenhuma das buscas levou a alguma imagem ou vídeo da projeção com menção à prisão do petista.

A foto viral com os dizeres modificados começou acircularnas redes sociais dias depois da projeção do conteúdo original no prédio. Na época, Lula e o então mandatário Jair Bolsonaro (PL) disputavam aeleição presidencial.

Em 2022, o ClimaInfo afirmou aoEstadão Verificaque a projeção favorável a Lula foi feita em 28 de outubro daquele ano e durou cerca de meia hora.

Segundo a organização, a iniciativa partiu de“ativistas brasileiros, norte-americanos e ingleses, que entenderam a repercussão global da eleição brasileira e, como sabem que seriam afetados pelo resultado, mas não poderiam votar, quiseram dar seu recado”. O portal também informou que os responsáveis pediram para não serem identificados.

A mesma projeção já foi verificada pela AFP anteriormente (1,2).

Esse texto faz parte doProjeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão Verifica e do Plural Curitiba. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

