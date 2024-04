O tenista espanhol Rafael Nadal venceu com facilidade (6-2 e 6-3) o italiano Flavio Cobolli, 62º do mundo, nesta terça-feira (16) em seu jogo de regresso ao circuito ATP no torneio de Barcelona, após uma lesão que o deixou afastado desde o início de janeiro.

Nadal, de 37 anos e vencedor de 22 torneios de Grand Slam, reapareceu no início de 2024 no torneio de Brisbane (Austrália), depois de quase um ano longe das quadras devido a problemas físicos.

Lá ele disputou três partidas antes de se lesionar novamente e desde então disputou apenas uma partida de exibição não oficial, que perdeu em março, em Las Vegas, para o compatriota Carlos Alcaraz.

As ausências das competições fizeram com que ele caísse para a 644ª posição no ranking mundial.

Na segunda rodada do torneio de Barcelona, onde Nadal detém o recorde de títulos (12), seu adversário será o australiano Álex De Miñaur, décimo primeiro do mundo e quarto cabeça-de-chave.

Essa partida, teoricamente muito mais difícil, colocará à prova a situação de Nadal, cujo principal objetivo a curto prazo é disputar em boas condições físicas o torneio de Roland Garros em Paris, onde construiu grande parte de sua lendária carreira ao erguer a 'Taça dos Mosqueteiros' 14 vezes.

Nadal vinha adiando seu retorno às competições em diversas ocasiões. Sua lesão em Brisbane o fez desistir do Aberto da Austrália, do torneio de Doha e dos Masters 1000 de Indian Wells e Monte Carlo deste ano.

rbs/dr/eb/aam