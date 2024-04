Delegações da União Europeia e o Centro Carter se reuniram, nesta terça-feira (16), com a autoridade eleitoral da Venezuela para avaliar a possibilidade de realizar missões de observação nas eleições presidenciais de 28 de julho, constatou a AFP.

As reuniões ocorreram a portas fechadas entre os cinco diretores do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e os representantes do bloco europeu e a organização fundada pelo ex-presidente americano Jimmy Carter, em visita ao país.

Não houve declarações à imprensa na sede do CNE, em Caracas, onde ocorreu o encontro.

Espera-se que uma missão exploratória das Nações Unidas também chegue ao país antes do fim do mês como parte dos convites que o CNE enviou para observar as eleições em que o presidente Nicolás Maduro tenta um terceiro mandato de seis anos.

A observação eleitoral faz parte de um acordo alcançado entre o governo e a oposição como parte das negociações mediadas pela Noruega em Barbados.

Nas negociações também foi acordada a realização de eleições no segundo semestre do ano, mas a oposição denuncia empecilhos para apresentar sua candidatura após a inelegibilidade da líder María Corina Machado e o bloqueio à sua substituta Corina Yoris.

A UE e o Centro Carter enviaram missões de observação nas últimas eleições de governadores e prefeitos celebradas em 2021.

A UE, por exemplo, identificou melhorias no sistema de votação, mas também irregularidades como o uso de recursos públicos na campanha, o estabelecimento de pontos de controle do partido do governo em colégios eleitorais e a inelegibilidade "arbitrária" de candidatos.

O Centro Carter, por sua vez, chamou sua atenção sobre as decisões "políticas e legais que minaram" as decisões do CNE.

