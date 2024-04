O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, instou nesta terça-feira (16) seu par israelense, Benjamin Netanyahu, a agir com a "cabeça fria" após o recente ataque do Irã contra Israel.

Em uma conversa por telefone com Netanyahu, Sunak afirmou que "uma escalada significativa não seria do interesse de ninguém e só aprofundaria a insegurança no Oriente Médio", destacando que "este é o momento de manter a cabeça fria", segundo um comunicado de Downing Street, sede do governo britânico.

