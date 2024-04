O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e seu homólogo chinês, Dong Jun, falaram nesta terça-feira por videoconferência pela primeira vez em um ano e meio, informou o Pentágono, sinal de sua intenção de manter o diálogo apesar das tensões.

Os Estados Unidos trabalham para fortalecer a cooperação em matéria de defesa com seus aliados na região da Ásia e Pacífico para enfrentar a crescente influência da China, mas também quer manter linhas de comunicação com Pequim para evitar que as tensões saiam do controle.

"Os dois funcionários falaram das relações de defesa entre Estados Unidos e a RPC e de temas de segurança regional e global", informou em nota o porta-voz do Pentágono, general da divisão Pat Ryder, referindo-se à República Popular da China.

"O secretário Austin enfatizou a importância de seguir abrindo linhas de comunicação entre militares dos Estados Unidos e a República Popular da China, após as negociações entre ambas as partes nos últimos meses.

