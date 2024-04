O Santos anunciou nesta segunda-feira (15) a saída do técnico da equipe feminina de futebol, Kleiton Lima, após um movimento de protestos contra o agora ex-treinador, acusado de assédio sexual e moral por várias jogadoras no ano passado.

"Para preservar sua família, sua integridade e o próprio Santos Futebol Clube, Kleiton Lima solicitou hoje afastamento do cargo de técnico das Sereias da Vila", explicou a clube do litoral paulista em um comunicado.

"Desde a sua contratação, o treinador vem sofrendo críticas e nos últimos dias até ameaças de morte em razão das acusações feitas no ano passado", acrescentou o Santos.

Kleiton Lima, 49 anos, havia deixado o cargo de técnico da equipe feminina do Santos em setembro do ano passado, quando a direção do clube recebeu 19 cartas anônimas de jogadoras o acusando de "assédio moral e sexual".

O técnico, que afirma ser inocente, foi reintegrado no início de abril, após o Santos afirmar que as acusações não foram provadas.

Sua volta provocou uma onda de protestos de jogadoras de várias equipes no último fim de semana, durante a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

Durante o protocolo de pré-jogo, várias jogadoras exibiram o número 19 em suas camisas, uma referência ao número de cartas anônimas enviadas que acusam o técnico do Santos de assédio. Outras atletas cobriram a boca com as mãos em sinal de protesto.

Kleiton Lima treinou o Santos em três ocasiões (1999-2010, 2022-2023, retorno em 2024), conquistando dois Campeonatos Brasileiros (2007 e 2008) e duas Libertadores (2009 e 2010).

Ele também foi técnico da seleção feminina, com a qual venceu a Copa América de 2010 e disputou a Copa do Mundo de 2011.

