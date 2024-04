O zagueiro da Roma Even Ndicka, que passou mal em campo durante a partida contra a Udinese no domingo, deixou o hospital de Udine após ser submetido a novos exames médicos que indicaram que ele não sofre de "nenhuma patologia cardíaca", anunciou o seu clube nesta segunda-feira (15).

"Os exames cardiológicos de primeiro e segundo nível realizados não revelaram qualquer patologia cardíaca", afirmou a Roma em seu comunicado.

"Com base nos últimos exames da manhã de segunda-feira, o quadro clínico é compatível com trauma torácico com mínimo pneumotórax esquerdo", acrescentou a equipe.

Ndicka foi autorizado a deixar o hospital para retornar à capital, onde "posteriormente" serão realizados novos exames, afirmou o time italiano, sem fornecer qualquer estimativa sobre quando o jogador voltará a treinar.

No domingo, o zagueiro marfinense de 24 anos sofreu uma indisposição por volta dos 70 minutos do jogo contra a Udinese, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano.

Ele reclamou de fortes dores na região do peito e as primeiras cenas foram de muito nervosismo.

Apesar disso, o jogador permaneceu consciente durante todo o tempo e foi levado à enfermaria do estádio. Posteriormente, foi transferido para o hospital de Udine.

Depois de uma conversa dos árbitros com representantes de ambas as equipes, a partida foi suspensa. Os 20 minutos restantes serão disputados em data a definir.

jr/chc/dr/cl/yr/rpr