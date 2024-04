É falso que o ex-ministro e ex-deputado federal Geddel Vieira Lima (MDB) tenha assumido a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, como apontam publicações com mais de 3.100 interações nas redes sociais e que voltaram a circular em abril de 2024. Na verdade, a pasta é comandada por José Antônio Maia Gonçalves. Os usuários compartilham o título de uma reportagem de 2022, que engana ao atribuir a secretaria a Lima, mas depois informa a nomeação de Gonçalves, publicada no Diário Oficial do Estado.

“O PT é um acinte aos brasileiros decentes. Ladrão preso com 53 milhões de reais em dinheiro vivo é libertado pela ‘justiça’ e nomeado para a Secretária Penitenciária pelo governador do Estado da Bahia, do PT! Isto é incrível!!!”, afirmam publicações noFacebooke noKwai.

A mesma alegação circulou nas redes sociais em2022.

O conteúdo também foienviadoao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

A publicação viral compartilha uma captura de tela do que parece ser um texto recebido por meio de um aplicativo de mensagem. Nela, é possível identificar que a reportagem foi compartilhada com um link sobre a suposta nomeação de Lima para a pasta.

O ex-deputado federal foieleitopara cinco mandatos e ocupou o cargo de ministro da Integração Nacional na segunda gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre 2007 e 2010. Em 2016, ele foi ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer (MDB), posição da qual renunciouem meio a denúncias de ter pressionado o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero para defesa de seus interesses particulares.

O conteúdo viral faz referência aocasodas malas de dinheiro encontradas com mais de R$ 51 milhões em um apartamento em Salvador ligado ao ex-ministro. Em 2017, Lima foipresopelo episódio e, posteriormente,condenadopor lavagem de dinheiro e associação criminosa com pena de 14 anos e 10 meses de prisão.

O ex-deputadocumpriu penaem Salvador. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF)derruboua condenação por associação criminosa e,em 2022, concedeu liberdade condicional a Lima.

Contudo, ele não é o atual secretário da administração penitenciária da Bahia.

Na captura de tela vista nas publicações virais é possível identificar que o link contém o nome“Jornal da Mídia”. Uma consulta no site com o título que se vê na imagem viral permitiu chegar a umtextopublicado em 2 de abril de 2022.

Apesar de o título informar que Lima“assume”a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a matéria fala da nomeação de outra pessoa para chefiar a pasta: José Antônio Maia Gonçalves. Além disso, aponta que o“governo”deu o cargo“ao MDB”, partido de Lima.

Uma consulta no site da pastaconfirmouque o atual secretário é Gonçalves. O nome de Lima não aparece entre os membros da equipe da secretaria e tampouco na nomeaçãopublicadano Diário Oficial do Estado, em 2 de abril de 2022.

A nomeação de Gonçalves também foireportadapela imprensa regional e ocorreu meses depois daexoneraçãodo antigo secretário, Nestor Duarte, após rebelião em um presídio.

Outra alegação envolvendo o ex-ministro já foiverificadaanteriormente pelo AFP Checamos.

Esse conteúdo também foi checado porAgência Lupa,Estadão VerificaeFato ou Fake.

