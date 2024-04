O governo belga convocou o embaixador do Irã no país nesta segunda-feira (15) como forma de protesto ao ataque com mísseis e drones a posições em Israel, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Bélgica.

O embaixador iraniano, Seyed Mohammad Ali Robatjazi, foi convocado ao ministério onde lhe transmitiram "a forte condenação da Bélgica ao ataque do Irã contra Israel", de acordo com uma nota da Chancelaria.

No comunicado, o ministério belga "pede que todas as partes exerçam a máxima moderação. É absolutamente necessário evitar uma escalada regional".

O país se junta à medida tomada por França, Alemanha e República Tcheca.

