O jornalista Demétrio Magnoli não foi demitido da GloboNews após criticar uma possível cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil) pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), ao contrário do que afirmam publicações que somam milhares de interações nas redes sociais desde 5 de abril de 2024. As alegações são acompanhadas por um vídeo da fala de Magnoli em um programa da GloboNews. Mas o jornalista não foi demitido. À AFP, a Globo desmentiu a alegação e, nas redes sociais do canal, é possível ver que ele permanece participando da programação.

“Após essa fala na Globo News, comentarista é demitido…. Gostaria de informar aos amigos que eu não faço mais parte da @GloboNews. Sou muito grato por tudo que aprendi e por todas as amizades que fiz. Em breve anunciarei aqui meus novos projetos. .... Jornalistas íntegros não estão dando mais conta de ficar passando pano para esse desgoverno e sua quadrilha”, diz uma das publicações que compartilham o vídeo noFacebook, noX, noTikTok, noKwaie noYouTube.

As mensagens são acompanhadas por um vídeo de uma participação de Magnoli no programaEm Pauta, da GloboNews, no qual ele é um dos comentaristas políticos.

Na gravação, o jornalista afirma:“Moro recebeu 2 milhões de votos na sua eleição para senador no Paraná. Não importa se eu gosto de Sergio Moro. Não importa se alguém aqui gosta ou odeia Sergio Moro. Quase 2 milhões de eleitores o elegeram senador. Seis juízes vão cassá-lo? Por uma discussão extremamente bizantina, por exemplo, por um placar de 3 a 2 com uma abstenção, vão cassar a vontade de 2 milhões de eleitores?”.

Ao final de sua fala, ele critica a Justiça Eleitoral, dizendo que“a soberania popular no Brasil vai dando lugar à soberania de seis juízes, esses caras aí que ninguém sabe o nome”.

Em 9 de abril de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR)rejeitou, por 5 votos a 2, duasAções de Investigação Judicial Eleitoral(Aije) contra Moro movidas peloPartido Liberal(PL) e pelaFederação Brasil da Esperança(FE Brasil), composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Verde (PV) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

As ações pediama cassaçãodo mandato de Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Os processos alegam que o então candidato utilizou de modo indevido gastos para sua pré-candidatura, primeiro à Presidência e depois ao Senado. Mesmo após o resultado no TRE-PR, os partidos pretendem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Magnoli continua na programação

Uma busca por palavras-chave com os termos“Demétrio Magnoli”,“GloboNews”e“Moro”levou auma publicaçãoda conta oficial da GloboNews no X, em 1º de abril de 2024, em que é possível ver a mesma sequência compartilhada nas postagens dos usuários.

Uma nova pesquisa, dessa vez nas redes sociais da GloboNews, mostrou que o jornalista permaneceu participando da programação do canal em datas posteriores ao início da circulação das publicações virais. Magnoli esteve presente, por exemplo, nas edições do Em Pauta de05/04e08/04.

As postagens compartilham também uma suposta mensagem publicada pelo jornalista após sua demissão. No entanto, não foram encontrados registros desse comunicado emum perfildo jornalista nas redes sociais.

À AFP, a Globo negou que Magnoli tenha sido demitido da empresa.

Este texto faz parte doProjeto Comprova. Participaram jornalistas da AFP e da Agência Tatu. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

