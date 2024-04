A atriz espanhola Ana Obregon, de 69 anos, comemorou o primeiro aniversário de sua neta, Anita, nas redes sociais. A pequena é filha de Aless, filho da mulher que morreu de câncer aos 27 anos. Segundo Ana, o rapaz tinha o desejo de ser pai e congelou uma amostra de esperma na esperança de realizar o sonho. Após a sua morte, a mãe usou o material.

A menina, que nasceu por meio de barriga de aluguel, acaba de comemorar o primeiro aniversário, e Ana afirma que ela é uma “cópia” do pai. A atriz sempre fala de lembranças sobre o filho no Instagram e, nessa rede social, ela fez uma postagem comovente em comemoração ao aniversário da pequena e lembrando Aless.

“Anita, hoje você completa um ano. Só posso agradecer por encher de luz meu coração, imerso nas trevas mais profundas e mutilado por uma dor imensa. Obrigada pelo seu sorriso, pelo seu balbucio, pelo seu engatinhar e pelos primeiros passos. Obrigado por olhar para mim com o mesmo amor que seu pai olhou para mim. Ninguém nunca me olhou daquele jeito", declarou.

"Você é uma cópia do seu pai desejado daquele céu que beira a eternidade. Um dia, vou te contar como era o seu pai — nobre, generoso, corajoso, solidário, engraçado, amoroso, com uma ternura de menino louco que provocava amor em todos nós que tivemos a sorte de amá-lo. E você será assim, Anita. Meu anjinho de luz, você vai soprar a vela esta noite no seu sonho com seu pai enquanto eu te abraço morrendo de amor", escreveu.

Apesar de ser avó biológica de Anitta, a atriz adotou a bebê logo após o nascimento, sendo legalmente considerada mãe da menina. A pequena nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e a identidade da mãe biológica não foi revelada. Há rumores de que se trata de uma cubana que mora na Flórida.





Ana passou pelo processo de barriga de aluguel nos Estados Unidos, já que o procedimento é ilegal na Espanha. As leis de seu país, no entanto, não proíbem a adoção de uma criança nascida no exterior. Em entrevista, a atriz já afirmou que não descarta ter mais filhos de Aless usando mais da amostra congelada. Segundo a mulher, o desejo do filho era ser pai de cinco crianças.