A polícia federal dos Estados Unidos, o FBI, abriu uma investigação após o desabamento de uma ponte em março em Baltimore, no leste do país, depois que um navio cargueiro colidiu com ela, informou a imprensa americana nesta segunda-feira (15).

Em um e-mail enviado à AFP, o FBI indicou que estava "a bordo do cargueiro Dali" para realizar "operações da polícia judicial". Não deu detalhes nem confirmou a abertura de uma investigação, noticiada pelo Washington Post.

No final de março, este navio cargueiro de 300 metros colidiu com a ponte Francis Scott Key de Baltimore, causando seu colapso.

Os socorristas recuperaram os corpos de dois trabalhadores da construção que estavam consertando a calçada da ponte quando ocorreu o colapso. Outros quatro continuam desaparecidos e foram dados como mortos.

Segundo o Washington Post, essa "investigação criminal" visa determinar se a tripulação partiu sabendo que o navio sofria de graves problemas mecânicos, segundo dois responsáveis americanos que pediram anonimato.

O "Dali", com bandeira de Singapura, partiu do porto de Baltimore com destino a Colombo, no Sri Lanka.

Após informar às autoridades a perda de potência devido a problemas de propulsão, o navio colidiu com a ponte.

Durante uma visita a Baltimore no início de abril, o presidente americano, Joe Biden, prometeu "mover céus e terras" para reconstruir a ponte.

O navio permanece no local, sob os escombros da ponte, bloqueando parte do transporte marítimo em um dos portos mais movimentados do país.

Uma rota marítima temporária foi aberta para permitir a passagem de navios que participam de operações de resgate e remoção de escombros.

