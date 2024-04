PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLICTO IRÃ: Israel prossegue com ofensiva em Gaza após ataque do Irã

EUA JULGAMENTO: Julgamento do ex-presidente Donald Trump começa em NY

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza enquanto mundo aguarda resposta do país ao ataque do Irã

Israel prosseguiu, nesta segunda-feira (15), com as operações na Faixa de Gaza, executando dezenas de bombardeios, enquanto a comunidade internacional aguarda a sua resposta ao ataque sem precedentes do Irã, que aumentou o temor de um conflito regional.

(Gaza conflito Hamás Palestinos Irã diplomacia Israel, 760 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

JERUSALÉM:

Os maiores patrimônios de Gaza salvos por 'ironia da história'

Com seu "palácio de Napoleão" destruído, o antigo sítio grego Antedon bombardeado e único museu privado incendiado, os patrimônios de Gaza estão pagando um preço alto pela guerra. Mas por "ironia da história", alguns de seus tesouros estão seguros na Suíça.

(Gaza conflito arqueologia Palestinos Israel, 1160 palavras, já transmitida)

GENEBRA:

Suíça atua como 'correio' entre EUA e Irã durante crises

Washington e Teerã não têm relações diplomáticas, mas em momentos de crise conseguem manter o diálogo graças ao papel intermediário da Suíça.

(Israel conflito Palestinos diplomacia EUA Irã, já transmitida)

=== EUA JULGAMENTO ===

NOVA YORK:

Julgamento histórico de Donald Trump começa em Nova York

Donald Trump chegou nesta segunda-feira (15) a um tribunal de Nova York, onde deve tornar-se o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal, um momento que ameaça agitar a campanha para a eleição presidencial de novembro.

(EUA eleições Trump, 650 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

PHOENIX:

Democratas levam luta pelo aborto de casa em casa na batalha eleitoral dos EUA

Quando duas voluntárias da campanha democrata bateram à porta de Davine Cortez, no Arizona, a empresária, sem interesses partidários, espiou timidamente pela fresta. Mas quando soube que elas estavam procurando assinaturas para proteger o direito ao aborto, abriu a porta.

(EUA aborto, 730 palavras, já transmitida)

SANTIAGO:

Aço chinês, um grande problema que ameaça a indústria siderúrgica da América Latina

Dez milhões de toneladas de aço chinês inundaram a América Latina no ano passado, um recorde que ameaça a siderurgia regional: "Fechar Huachipato seria uma bomba atômica", disse Carlos Ramírez, trabalhador da principal siderurgia chilena que está sofrendo com a forte concorrência da China.

(Brasil taxas China AmLat comércio economia México Chile concorrência, 830 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

PARIS:

Macron cogita possibilidade de limitar cerimônia de abertura dos Jogos de Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta segunda-feira (15) a contagem regressiva de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, com um discurso para tranquilizar a opinião pública sobre as medidas de segurança para a cerimônia de abertura e mencionando, pela primeira vez, planos alternativos para o caso de uma ameaça terrorista.

(França televisão diplomacia governo esporte turismo mídia rádio 2024 política Oly, 600 palavras, já transmitida)

PARIS:

Cinco anos depois do incêndio, Notre Dame de Paris se prepara para reabrir em dezembro

Cinco anos depois do incêndio que devastou Notre Dame em 15 de abril de 2019, a reabertura da catedral parisiense continua prevista para 8 de dezembro, segundo Philippe Jost, presidente do órgão público encarregado de supervisionar a reconstrução.

(França religião cultura arquitetura design turismo arte, 570 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

PARIS:

Comunidade internacional, em Paris, pede que Sudão não seja esquecido após um ano de guerra

Uma conferência internacional sobre o Sudão começou nesta segunda-feira(15) em Paris com o objetivo de "romper o silêncio" sobre a guerra que começou há um ano, arrecadar mais de um bilhão de dólares (cinco bilhões de reais) e coordenar os esforços de mediação para encerrar o conlito.

(Sudão conflito diplomacia refugiados ONU ONG direitos, 500 palavras, já transmitida)

-- OCEANIA

SYDNEY:

Polícia australiana investiga homem que atacou mulheres em shopping de Sydney

A polícia australiana anunciou nesta segunda-feira (15) que está investigando o que levou um homem de 40 anos com problemas de saúde mental a atacar apenas mulheres quando matou seis pessoas a facadas em shopping center de Sydney.

(Austrália polícia crime homicídio, 470 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

SANTIAGO:

Aço chinês, um grande problema que ameaça a indústria siderúrgica da América Latina

Dez milhões de toneladas de aço chinês inundaram a América Latina no ano passado, um recorde que ameaça a siderurgia regional: "Fechar Huachipato seria uma bomba atômica", disse Carlos Ramírez, trabalhador da principal siderurgia chilena que está sofrendo com a forte concorrência da China.

(Brasil taxas China AmLat comércio economia México Chile concorrência, 830 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Américas

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

FOUMBAN:

Camarões abre museu para homenagear antigo reino subsaariano

Para entrar no Museu dos Reis Bamum no oeste de Camarões, tem que passar debaixo das presas de uma serpente gigantesca de duas cabeças, que faz parte de um imponente escudo de um dos reinos mais antigos da África subsaariana.

(Camarões história museu minoria, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

BARCELONA:

Champions define primeiros semifinalistas: Barça recebe PSG e Atlético de Madrid encara Dortmund

O Barcelona recebe o Paris Saint-Germain na terça-feira (16) com a esperança de deixar para trás os fantasmas do passado rumo às semifinais da Liga dos Campeões, enquanto o Atlético de Madrid espera confirmar a vantagem sobre o Borussia Dortmund em um duelo difícil diante da torcida alemã no Signal Iduna Park, na Alemanha.

(Fbl Liga ESP FRA Campeões quartas, já transmitida)

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Macron cogita possibilidade de limitar cerimônia de abertura dos Jogos de Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta segunda-feira (15) a contagem regressiva de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, com um discurso para tranquilizar a opinião pública sobre as medidas de segurança para a cerimônia de abertura e mencionando, pela primeira vez, planos alternativos para o caso de uma ameaça terrorista.

(França televisão diplomacia governo esporte turismo mídia rádio 2024 política Oly, 600 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com