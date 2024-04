Campeão do Masters 1000 de Monte Carlo no domingo, o grego Stefanos Tsitsipas retornou nesta segunda-feira ao Top-10 do ranking ATP, ao assumir a sétima posição da classificação, atrás do tenista que derrotou na decisão de domingo, o norueguês Casper Ruud.

O grego, de 25 anos, que conquistou seu terceiro Masters 1000 de Monte Carlo em quatro anos (2021 e 2022), subiu cinco posições no ranking.

Ruud, derrotado por 6-1 e 6-4 na decisão de domingo também ganhou quatro posições e agora é o número seis da ATP.

O ranking é liderado pelo sérvio Novak Djokovic, seguido pelo italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz.

O russo Daniil Medvedev e o alemão Alexander Zverev completam o Top-5.

-- Ranking da ATP em 15 de abril de 2024:

1. Novak Djokovic (SRV) 10.035 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 8.750

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.645

4. Daniil Medvedev (RUS) 7.085

5. Alexander Zverev (ALE) 5.425

6. Casper Ruud (NOR) 4.025 (+4)

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.995 (+5)

8. Andrey Rublev (RUS) 3.935 (-2)

9. Hubert Hurkacz (POL) 3.675 (-1)

10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.640 (-1)

11. Alex De Minaur (AUS) 3.510

12. Holger Rune (DIN) 3.395 (-5)

13. Ugo Humbert (FRA) 2.535 (+2)

14. Ben Shelton (EUA) 2.490

15. Taylor Fritz (EUA) 2.450 (-2)

16. Tommy Paul (EUA) 2.350

17. Karen Khachanov (RUS) 2.115

18. Alexander Bublik (CAZ) 1.992

19. Sebastián Báez (ARG) 1.955

20. Adrian Mannarino (FRA) 1.875

...

67. Thiago Seyboth Wild (BRA) 831 (+1)

