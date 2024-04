Em três minutos, o rapper Drake ficou R$ 2 milhões mais rico. Este foi o tempo que o brasileiro Alex Pereira, o Poatan, demorou para nocautear o americano Jamahal Hill no UFC 300, na noite deste sábado (13), em Las Vegas. Drake, apostador contumaz, havia investido US$ 675 mil (R$ 3,4 milhões) na defesa de Poatan do cinturão dos meio-pesados.





Em suas redes sociais, o rapper mostrou que recebeu US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões) com a vitória de Poatan. Um lucro, portanto, de mais de R$ 2 milhões. Outra aposta milionária recente foi em fevereiro deste ano.

Drake ganha muito porque joga alto? O raciocínio vale também para muitas de suas derrotas nas casas de aposta. Ele já perdeu muito dinheiro. Em outubro de 2022, apostou cerca de R$ 3,2 milhões na vitória do Barcelona no clássico contra o Real Madrid. O time de Vini Jr e Rodrygo acabou vencendo a equipe catalã por 3x1. Rodrygo o caçoou nas redes.





Após sucessivas derrotas em suas apostas (com algumas exceções, como no caso dos Chiefs), Drake vinha sendo conhecido por ser "pé frio", mas essa não é a primeira vez que fatura com o lutador brasileiro. No ano passado, ele ganhou R$ 13,8 milhões quando Israel Adesanya nocauteou Pereira.