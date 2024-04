Os ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia discutirão na terça-feira (16), por videoconferência, as consequências do ataque lançado pelo Irã contra Israel, anunciou neste domingo (14) o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

"Depois dos ataques do Irã contra Israel, convoquei uma reunião extraordinária (…) dos ministros das Relações Exteriores para terça-feira", com "o objetivo de contribuir para uma desescalada e a segurança na região", escreveu Borrell na rede social X.

