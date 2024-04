As autoridades da região russa de Kurgan, nos Urais, instaram neste domingo (14) os moradores a evacuarem as suas casas "imediatamente" face às enchentes históricas, alertando que a situação se tornará "muito difícil" à noite.

"Meus compatriotas, deixem imediatamente as áreas inundadas", escreveu o governador, Vadim Shumkov.

"Espera-se uma situação muito difícil devido à subida das águas durante a noite", disse, alertando os moradores que as coisas podem mudar "radicalmente em um sentido negativo" sem que tenham "tempo para reagir".

O nível do rio Tobol está subindo e "começou a chover, o que provoca um abastecimento adicional de água", explicou Shumkov.

Cerca de 18 mil pessoas poderão estar na zona de emergência, informou a agência Ria Novosti, com base em previsões oficiais.

As grandes enchentes, que devastam regiões do sul da Rússia e do Cazaquistão, devem-se às fortes chuvas combinadas com o aumento das temperaturas, o aumento do degelo e a quebra do gelo invernal que cobre os rios.

Pelo menos 20 mil pessoas foram deslocadas na Rússia, segundo dados das autoridades regionais. A agência estatal Tass, citando autoridades, afirmou que quase 40 mil casas foram inundadas.

No Cazaquistão, um país enorme na Ásia Central, mais de 102 mil pessoas foram deslocadas, segundo o Ministério de Situações de Emergência.

