A Turquia pediu, neste domingo (14), a Teerã que evite uma "nova escalada" na região, depois de a República Islâmica ter lançado um ataque contra Israel no sábado à noite, informou uma fonte diplomática turca.

"O ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, falou hoje por telefone com o seu homólogo iraniano (…) e afirmou que não queremos uma nova escalada na região", disse a fonte sob condição de anonimato.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, declarou "que a operação de retaliação contra o Irã terminou", mas que Teerã se reservou o direito de agir "com mais firmeza" no caso de um "ataque" israelense, segundo a mesma fonte.

O Irã lançou o seu primeiro ataque direto com drones e mísseis contra Israel no sábado, marcando uma grande escalada do conflito entre os dois inimigos regionais e tendo como pano de fundo a guerra entre o Exército israelense e os combatentes do Hamas na Faixa de Gaza.

O ataque foi lançado em resposta a um bombardeio que destruiu o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, e pelo qual Teerã culpou Israel.

