O chanceler alemão, Olaf Scholz, chegou à China neste domingo (noite de sábado, 13, no Brasil), no início de uma visita destinada a fortalecer as relações econômicas com o maior parceiro comercial de Berlim, reportou a imprensa estatal chinesa.

Scholz pousou na manhã de domingo na megacidade de Chongqing, acompanhado de uma grande delegação de ministros e empresários, noticiou a TV estatal chinesa CCTV.

Está previsto que a visita de Scholz reforce o interesse em continuar fazendo negócios com a China em um momento em que seus aliados ocidentais intensificam a pressão sobre Pequim.

"A China continua sendo um importante parceiro econômico", disse Scholz a jornalistas na sexta-feira, acrescentando que tentaria nivelar o terreno para as empresas alemãs no gigante asiático.

No campo geopolítico, Scholz tentará convencer o presidente chinês, Xi Jinping, a usar sua influência para conter seu contraparte russo, Vladimir Putin, e ajudar a pôr fim à guerra russa na Ucrânia.

"Dadas as relações próximas entre China e Rússia, Pequim tem a possibilidade de influenciar a Rússia", informou uma fonte do governo alemão em Berlim.

