A polícia australiana identificou um homem de 40 anos com problemas de saúde mental como o autor de um ataque com arma branca neste sábado (13) em um shopping center em Sydney, que deixou seis mortos e vários feridos em estado crítico.

O subcomissário do estado de New South Wales, Anthony Cooke, disse que o homem, originário do estado de Queensland, era conhecido pelas autoridades e que "nada" sugere que "tivesse alguma motivação particular, ideológica ou de outro tipo".

"Sabemos que o agressor em questão sofria de problemas de saúde mental", acrescentou.

Joel Cauchi, o agressor, foi abatido por uma agente da polícia no local do ataque, o shopping Westfield Bondi Junction, que estava lotado de clientes na hora da tragédia.

Entre os feridos está um bebê de nove meses, que, segundo as autoridades, está hospitalizado em estado grave, mas estável.

