PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel alerta Irã sobre 'consequências' de escalada após interceptação de navio

AUSTRÁLIA ATAQUE: Seis mortos em ataque com faca em Sydney

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel alerta Irã sobre 'consequências' de escalada após interceptação de navio

O Irã interceptou, neste sábado (13), um navio vinculado a Israel, que alertou que a República Islâmica "sofrerá as consequências" de uma escalada em uma região desestabilizada por mais de seis meses de guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

(Gaza conflito Palestinos refugiados saúde Israel, 772 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

Drama dos reféns rompe vínculo 'sagrado' entre os israelenses e seu governo

Seis meses após o ataque do Hamas, mais de 100 reféns permanecem cativos em Gaza, uma situação que para muitos israelenses quebrou um vínculo fundamental de confiança com o seu governo.

(Gaza religião palestinos conflito Hamas reféns sequestro Israel, 756 palavras, já transmitida)

AL MUGHAYYIR, Territórios Palestinos:

Onda de violência antipalestina na Cisjordânia após assassinato de um jovem israelense

A Cisjordânia ocupada vive uma onda de violência contra aldeias palestinas, desencadeada pelo desaparecimento e morte de um adolescente israelense que o Exército atribuiu a uma ação "terrorista".

(Israel Palestinos conflito, 599 palavras, já transmitida)

=== AUSTRÁLIA ATAQUE ===

SYDNEY:

Seis mortos em ataque com faca em Sydney

Seis pessoas morreram e várias ficaram feridas em um ataque com faca perpetrado neste sábado (13) em um shopping de Sydney por um homem que foi morto pela polícia australiana.

(polícia crime Austrália homicídio, 636 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

DALLAS:

'Literalmente Qualquer Outro', um candidato 'diferente' à presidência dos EUA

"Literalmente, prazer em conhecê-lo", um homem de 35 anos se apresenta em um parque de Dallas. Seu interlocutor retribui sua saudação, mas duvida que tenha ouvido corretamente. "Meu nome é Literalmente Qualquer Outro e estou concorrendo à presidência dos Estados Unidos", ele insiste.

(EUA eleições política, 681 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Juan Manuel Merchan, o juiz colombiano que julgará Donald Trump

Temperança e firmeza são as qualidades que destacam o juiz de origem colombiana Juan Manuel Merchan, que enfrenta a partir de segunda-feira (15) o maior desafio da sua carreira: julgar o ex-presidente americano Donald Trump.

(EUA juiz, 688 palavras, já transmitida)

PANAMÁ:

Ex-chanceler de Martinelli promete impedir sua fuga se vencer as eleições no Panamá

O opositor Rómulo Roux garante que se vencer as eleições no Panamá, em 5 de maio, impedirá a saída do país do ex-presidente e ex-aliado Ricardo Martinelli, asilado na embaixada da Nicarágua após ser condenado por lavagem de dinheiro.

(Venezuela Colômbia eleições Nicarágua corrupção Panamá migração, 615 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KHARKIV:

Jovens ucranianos mantêm a cidade de Kharkiv viva apesar dos bombardeios

Aos 25 anos, Kristina Shapovalova explica que é preciso "aceitar" o risco de morrer para andar pelas ruas de Kharkiv, uma grande cidade no nordeste da Ucrânia sujeita a bombardeios russos diários.

(conflito Rússia guerra Ucrânia, 595 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

OMSA, bastião multilateral francês que um veterinário argentino busca conquistar

Desde a sua fundação, há um século, em Paris, a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) sempre teve um francês no comando, uma hegemonia incomum em organizações internacionais que um veterinário argentino busca pôr fim.

(Argentina diplomacia França animais OMSA saúde, 459 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

- TÊNIS

-- Acompanhamento do Masters 1000 de Monte Carlo

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

As promessas descumpridas por Paris-2024 desde sua candidatura

Desde que foi lançada a candidatura de Paris para sediar os Jogos Olímpicos de 2024 e sua eleição em 2017, o projeto sofreu várias mudanças por parte dos organizadores e da administração pública.

(Paris orçamento natação 2024 esporte transporte economia Paraolímpicos Oly, 763 palavras, já transmitida)

PARIS:

França pede mobilização geral para evitar caos no transporte durante as Olimpíadas

Medalhas para os atletas, recordes de distância a pé para os demais? Para evitar o caos nos transportes durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024, as autoridades francesas pediram aos moradores da Cidade Luz para fazer trabalho remoto, "tirar a bicicleta" de casa ou caminhar.

(Oly 2024 Paris transporte esporte, 667 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com