Os preços do petróleo subiram nesta sexta-feira (12) para o seu nível mais alto em mais de cinco meses, impulsionados pelo temor de um ataque do Irã após uma operação militar atribuída a Israel e a possibilidade de interrupção no fornecimento de petróleo.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 0,79%, para 90,45 dólares. Durante a sessão, chegou a ser negociado a 92,18 dólares, pela primeira vez desde o final de outubro.

Em Nova York, a cotação do barril de West Texas Intermediate (WTI) para maio teve um avanço de 0,75%, atingindo 85,66 dólares.

"O mercado está preocupado com a possibilidade de um ataque de retaliação do Irã [contra Israel] levar a um conflito crescente na região e afetar o fornecimento de petróleo", disse Andy Lipow, da consultoria Lipow Oil Associates.

A República Islâmica prometeu responder ao ataque de 11 de abril que destruiu um anexo de sua embaixada em Damasco, na Síria, e que deixou vários mortos, entre eles dois generais da Guarda Revolucionária, o exército ideológico de Teerã.

