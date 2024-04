O príncipe William fez sua primeira aparição pública desde que a esposa Catherine anunciou o diagnóstico de câncer, ao comparecer na quinta-feira (11) à partida de futebol entre Aston Villa e Lille, em Birmingham, com o filho mais velho, o príncipe George.

Sorridente, o herdeiro da coroa britânica, de 41 anos e torcedor do clube inglês, levou o filho de 10 anos ao Villa Park, onde o Aston Villa derrotou o time francês por 2-1 pela partida de ida das quartas de final da Europa Conference League.

Sua esposa, a princesa Catherine, anunciou em um vídeo divulgado no fim de março que foi diagnosticada com câncer, sem especificar a sua natureza, mas informando que iniciou sessões de quimioterapia.

O casal e os filhos não compareceram no fim de março à tradicional cerimônia religiosa de Páscoa na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, ao oeste de Londres, que aconteceu uma semana após o anúncio do câncer de Catherine.

O Palácio de Buckingham também anunciou em fevereiro que rei Charles III sofre de câncer, detectado durante uma operação de próstata poucos dias antes.

O monarca também está em tratamento, o que limitou suas funções oficiais e aparições públicas.

cla/gmo/psr/jvb/fp