Dois palestinos morreram nesta sexta-feira em uma operação do Exército israelense no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou a agência palestina de notícias Wafa.

Um palestino foi atingido por tiros na cidade de Tubas quando estava em seu veículo. Outro homem também morreu em uma operação do Exército no campo de refugiados de Al Faraa, perto de Tubas, no norte da Cisjordânia.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não fez comentários até o momento.

O norte da Cisjordânia é um reduto de grupos armados palestinos e foi cenário de várias incursões do Exército israelense.

A violência também aumentou na Cisjordânia desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Desde o início do conflito, ao menos 461 palestinos morreram neste território ocupado por Israel desde 1967 em ações de militares e colonos israelenses, segundo a Autoridade Palestina, que exerce controle administrativo sobre parte da Cisjordânia.

bur-gab/smk/avl/jvb/fp