Os principais índices da bolsa de Nova York fecharam com resultados mistos nesta quinta-feira (11), mas sem quedas expressivas, em um mercado menos preocupado com a inflação.

O Dow Jones fechou praticamente estável (-0,01%), enquanto o índice tecnológico Nasdaq subiu 1,68% e o S&P 500, 0,74%. Os índices oscilaram até firmarem suas posições ao final do dia.

Ao se olhar o índice de preços ao produtor (PPI), uma medida da inflação no atacado nos Estados Unidos publicada nesta quinta-feira, "não houve grandes surpresas", comentou Tom Cahill, da consultoria Ventura Wealth Management.

"Assim que o movimento do mercado mostra sobretudo o alívio de que o dado não foi pior que o esperado", acrescentou.

Os preços no atacado subiram 2,1% em 12 meses em março, diante de 1,6% de fevereiro. Na medida mensal, o aumento foi de apenas 0,2%, contra 0,6% de fevereiro.

Na quarta-feira foi divulgado o índice de preços ao consumidor (CPI) de março, que deu conta de um aumento de 3,5% em 12 meses, superior aos 3,2% de fevereiro, uma decepção para analistas e investidores que teve reflexos em Wall Street.

Por outro lado, o PPI indica uma previsão de "menor pressão inflacionária nos próximos meses", considerou, em uma nota de análise, José Torres, da Interactive Brokers.

A bolsa espera agora a temporada de resultados que começa na sexta-feira com bancos como JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup.

Em um clima de apetite por risco, vários papéis defensivos, aqueles que dependem menos da conjuntura, sofreram, como as ações da UnitedHealth (-1,85%), a empresa de maior peso no Dow Jones (7,7% do índice).

A varejista Home Depot (-0,91%), a seguradora Travelers (-1,77%) e a fabricante de aviões Boeing (-0,73%) também fecharam no vermelho.

A Amazon, em contrapartida, fechou com alta de 1,67% e registrou um novo recorde absoluto durante a jornada, depois que o diretor-geral do grupo, Andy Jassy, se mostrou confiante em reduzir mais os custos de funcionamento da gigante do comércio on-line.

tu/mr/nn/rpr/mvv