Uma cúpula virtual dos presidentes latino-americanos para discutir a invasão policial à embaixada do México no Equador, programada para esta sexta-feira (12), foi adiada para a próxima terça, informou a presidente hondurenha, Xiomara Castro, que preside o bloco.

"A pedido do México", a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) foi remarcada para terça-feira às 15h00 GMT (12h00 de Brasília), escreveu Castro na rede social X.

Castro já havia adiantado na segunda-feira que os chefes de Estado iriam revisar uma proposta de "condenação firme" e possíveis sanções ao Equador pela invasão da embaixada mexicana para deter o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas.

A impactante operação em Quito na sexta-feira, sem precedentes recentes no mundo, levou o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a romper imediatamente as relações diplomáticas com o Equador. Nicarágua fez o mesmo um dia depois.

Castro também afirmou na segunda que, na cúpula, os governantes revisariam e poderiam modificar "a regra do consenso" do bloco para aprovar resoluções por maioria simples ou maioria qualificada.

Isso levou cinco países - Argentina, Costa Rica, Paraguai, Peru e Uruguai - a expressarem na quarta-feira, em um comunicado conjunto, que as decisões desse grupo de 33 nações "devem ser por consenso".

nl/fj/nn/ic/mvv