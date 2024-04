O Benfica venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1 em Lisboa nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

O time português abriu o placar no Estádio da Luz com um gol do atacante Rafa Silva logo aos 16 minutos e o argentino Ángel Di María aumentou no início do segundo tempo (52').

O centroavante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang diminuiu quinze minutos depois (67') marcando um gol importante que dá mais chances ao OM antes do jogo de volta, no estádio Vélodrome, na cidade do sul da França.

Foi a quinta derrota seguida do Olympique de Marselha, mas os torcedores portugueses também ficaram insatisfeitos, já que vaiaram seu time no apito final.

"Poderíamos ter tido um resultado melhor", lamentou o técnico do Benfica, Roger Schmidt, após a partida.

"Controlamos bem o jogo, demos poucas oportunidades ao adversário. Merecemos vencer por 2 a 0. Acho que jogamos muito bem, mas o OM mostrou que tem muita qualidade individual e, em caso de erro, foi o que aconteceu com Aubameyang", acrescentou o treinador alemão na entrevista coletiva.

O técnico do Marselha, Jean-Louis Gasset, se mostrou satisfeito e confiante. "O que retemos é o fato de estarmos vivos. Sabemos onde vamos jogar, contra quem vamos jogar e sabemos que somos capazes de nos superar quando temos o apoio da nossa torcida. Temos muita esperança", disse ele.

