As reservas do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU podem se esgotar no fim de abril no Haiti, onde o aeroporto internacional está fechado há um mês, alertou um porta-voz das Nações Unidas nesta quinta-feira (11).

O PMA "está intensificando sua assistência no país, mas adverte que suas reservas de alimentos correm o risco de se esgotar até o final do mês", disse Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU.

A organização tem comida suficiente para alimentar 175 mil pessoas por um mês no país, esclareceu.

"O fechamento do principal porto e aeroporto há um mês interrompeu o fluxo de ajuda", observou, destacando que o plano de resposta humanitária da ONU para o Haiti em 2024, estimado em 674 milhões de dólares (3,42 bilhões de reais), só tem 7% de financiamento.

No fim de fevereiro, poderosos líderes de gangues haitianas que agora controlam grande parte da capital, Porto Príncipe, uniram forças para atacar delegacias, prisões, o aeroporto e o porto marítimo, na tentativa de forçar a saída do primeiro-ministro Ariel Henry.

Em 11 de março, Henry anunciou que renunciaria para dar lugar a um conselho de transição, mas sua formação ainda não foi concretizada.

"A violência das gangues está perturbando o acesso à saúde dos haitianos em Porto Príncipe", afirmou também nesta quinta Dujarric.

Segundo o porta-voz, o Hôpital de la Paix, único grande hospital ainda em funcionamento, está "sobrecarregado" e as ambulâncias têm "dificuldades para acessar as áreas controladas pelas gangues".

