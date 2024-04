O Fenerbahçe foi multado nesta quinta-feira (11) depois de seus jogadores terem abandonado o campo no domingo, nos primeiros momentos da Supercopa da Turquia, para denunciar supostas injustiças cometidas contra o seu clube, anunciou a Federação Turca de Futebol (TFF).

O time de Istambul decidiu, pelo mesmo motivo, escalar onze jovens da sua equipe sub-19 para este jogo contra seu arquirrival, o Galatasaray.

Após sofrerem um gol logo no primeiro minuto de jogo, os jogadores retornaram ao vestiário, encerrando a partida.

A TFF, que declarou o Galatasaray vencedor por 3 a 0, multou o Fenerbahçe em 115 mil euros (cerca de R$ 628 mil pela cotação atual) por este "abandono".

"Está na hora de os relógios do futebol turco serem zerados", declarou o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, antes do início do jogo, concordando em boicotar a partida.

Afirmando que muitos títulos da liga "escaparam" ao Fenerbahçe de forma duvidosa, Koç denunciou a existência de uma "rede oculta no futebol turco" que, segundo ele, "decide o rumo do campeonato através dos árbitros".

Antes da partida, o Fenerbahçe exigiu que um árbitro estrangeiro apitasse a Supercopa, e também solicitou o seu adiamento devido às quartas de final da Europa Conference League, que disputará na noite desta quinta-feira contra o Olympiakos, duas exigências que a TFF rejeitou.

