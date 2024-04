PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel em alerta sobre ameaças iranianas

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel em alerta sobre ameaças iraniana

Israel está em alerta nesta quinta-feira (11), depois que Irã ameaçou adotar represálias pelo bombardeio da semana passada ao seu consulado na Síria, atribuído ao Exército israelense, enquanto as negociações para obter uma nova trégua em Gaza se arrastam.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

NOVA YORK:

Golfe, sexo e dólares, o escândalo que colocou Trump no banco dos reús

O caso começou com um torneio de golfe entre celebridades em julho de 2006 em Nevada, onde Donald Trump alcançou o pouco glorioso 62º lugar. Ali conheceu a atriz pornô Stormy Daniels.

(EUA justiça eleições fraude política pornografia gente, 650 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Bogotá, capital de uma 'potência hídrica' dizimada pelo El Niño

Um caminhão-tanque entrega água nas ruas íngremes de La Calera, vizinha à capital colombiana Bogotá. Há semanas esta região considerada rica em recursos hídricos vive uma escassez sem precedentes devido ao fenômeno El Niño e à mudança climática.

(Colômbia clima meio-ambiente água)

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia sofre bombardeio russo em larga escala e adota regras mais severas de recrutamento

A Ucrânia aprovou nesta quinta-feira (11) uma lei que endurece as regras de recrutamento, para alistar mais homens e enfrentar o avanço da Rússia, que executou um novo ataque noturno em larga escala contra infraestruturas do setor de energia.

(Ucrânia conflito Rússia eletricidade, 660 palavras, já transmitida)

KIEV:

O teatro da destruída e ocupada Mariupol revive em Kiev

O dramaturgo Anatoliy Levchenko havia planejado estrear sua última peça em um teatro da cidade de Mariupol, no sudeste do país, em 25 de fevereiro de 2022 - dia seguinte do início da ofensiva russa na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia cultura teatro, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

O esporte, a nova frente da guerra de propaganda do Estado Islâmico

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que reivindicou a autoria de grandes e sangrentos ataques nos últimos meses, fez do esporte uma peça fundamental em sua guerra de propaganda, a poucos meses da Eurocopa na Alemanha e dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

(Fbl Paris Liga Campeões segurança 2024 esporte polícia Oly, 400 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Presidente sul-coreano promete reformas após desastre nas eleições legislativas

O presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, prometeu reformas durante o seu mandato nesta quinta-feira (11), após o fracasso do seu partido nas eleições legislativas, que ampliaram a maioria da oposição no Parlamento.

(Coreia do Sul eleições política, 620 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

PORT SUDAN:

Guerra no Sudão destrói as vida da crianças

Amna Ishaq não pode mais alimentar seus filhos "mais de uma vez por dia, e, às vezes, nenhuma", resultado da devastadora guerra no Sudão que em 15 de abril completa um ano.

(Sudão conflito fome infância saúde direitos, 560 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

FRANKFURT:

BCE mantém taxas de juros para a zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas de juros da zona do euro inalteradas nesta quinta-feira (11), mas afirmou que a desaceleração da inflação pode abrir a porta para a flexibilização monetária, aumentando as expectativas de um corte nas taxas na sua reunião de junho.

(BCE juros, 570 palavras, já transmitida)

LILLESTROM:

Transição para carro elétrico enfrenta obstáculos na Europa

O carro elétrico é um elo-chave do plano climático europeu, mas sua popularização nas estradas do continente colide com importantes obstáculos a uma década da proibição da venda, em 2035, de novos veículos a combustão

(UE clima meio ambiente Noruega energia transporte, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Festival de Cannes anuncia edição com o retorno de Coppola e filme de Karim Ainouz

De pesos pesados como Francis Ford Coppola e seu aguardado "Megalopolis", passando pelo brasileiro Karim Ainouz com "Motel Destino", o Festival de Cannes anunciou nesta quinta-feira os filmes que disputarão a Palma de Ouro em 2024, uma edição que promete momentos de grande emoção.

(Cannes França festival gente cinema, 710 palavras, já transmitida)

PARIS:

Conheça os filmes selecionados para a 77ª edição do Festival de Cannes

Do retorno de Francis Ford Coppola, 45 anos após sua segunda Palma de Ouro, até um filme sobre um jovem Donald Trump, estes são os 19 filmes selecionados para a mostra competitiva na 77ª edição do Festival de Cannes:

(Cannes França festival gente cinema, 730 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Novo filme biográfico sobre Amy Winehouse estreia nos cinemas britânicos com p

"Back to Black", o novo filme biográfico sobre a carreira e vida da cantora britânica Amy Winehouse, chega aos cinemas do Reino Unido na sexta-feira (12), acompanhado de um pouco de polêmica e algumas críticas.

(GB música gente cinema, 580 palavras, já transmitida)

MÉXICO:

Peso Pluma, o homem-aranha mexicano enredado de polêmicas

Peso Pluma se identifica com o Homem-Aranha, um apelido do artista que saltou da ficção para o auge do sucesso musical depois de globalizar o corrido mexicano.

(México música crime narcotráfico, 470 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento das quartas de final da Liga Europa

PARIS:

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

De Michael Phelps a Usain Bolt: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Dos primeiros Jogos Olímpicos em Atenas em 1896 a Tóquio-2020, essa é uma seleção de esportistas que se tornaram lendas olímpicas por seus recordes, suas proezas e por suas vidas fora do comum.

(Oly Paris 2024, 840 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

