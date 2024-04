O São Paulo sofreu para conseguir uma vitória difícil nesta quarta-feira, em casa, contra o chileno Cobresal por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo B da Copa Libertadores-2024.

Um gol aos 82 minutos de André Silva, que havia entrado minutos antes, e outro do argentino Jonathan Calleri aos 88 deram ao tricolor paulista a primeira vitória na competição contra um ineficaz Cobresal.

Os donos da casa dominaram à vontade todo o jogo, mas sofreram com a falta de eficiência nos últimos metros do campo, diante de uma equipe do Cobresal que tinha como melhor jogador o goleiro argentino Leandro Requena.

A vitória alivia a pressão sobre o São Paulo e seu técnico, Thiago Carpini, após os maus resultados recentes (incluindo a derrota na estreia da Libertadores para o Talleres por 2 a 1) ao mesmo tempo em que complica a vida do Cobresal, último colocado com apenas um ponto em duas rodadas.

Copa Libertadores 2024 - Grupo B - Segunda fecha

Sao Paulo - Cobresal 2 - 0 (0-0)

Estádio: Morumbi (São Paulo)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Gols:

São Paulo: Silva (82'), Calleri (88')

Cartões amarelos:

São Paulo: Luciano (26'), Pablo Maia (29'), Galoppo (72')

Cobresal: Bechtholdt (18'), Castro (28'), Valencia (67'), Navarro (86'), Filla (90')

Escalações:

São Paulo: Rafael - Igor Vinicius (Erick 71'), Arboleda, Diego Costa, Ferraresi - Luciano (André Silva 71'), Alisson, James Rodríguez (Rodrigo Nestor 90'+2), Pablo Maia (Giuliano Galoppo 58), Michel Araújo (William Gomes 90'+2) - Calleri (cap.). Técnico: Thiago Carpini.

Cobresal: Leandro Daniel Requena - Guillermo Pacheco, Franco Bechtholdt (Cristian Toro 81), Francisco Alarcón (cap.), Rodrigo Sandoval - Franco García (Franco Lobos 76), Leandro Navarro, Christopher Mesías (Marcelo Filla 81'), Cesar Munder - Leonardo Valencia (Gastón Lezcano 75'), Julio Castro (Diego Coelho 63'). Técnico: Gustavo Huerta Araya.

bds/prb/cl/aam