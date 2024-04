Depois de ter desistido de disputar o Masters 1000 de Monte Carlo, o tenista espanhol Rafael Nadal publicou nesta terça-feira (10) uma mensagem em sua conta no X na qual declara que está treinando em Barcelona, onde espera disputar o torneio na cidade catalã na próxima semana.

"Olá de Barcelona. Primeiro treino... com a esperança de estar aqui estes dias antes do início do torneio", escreveu o ex-número 1 mundial, de 37 anos, numa mensagem acompanhada de uma foto em que aparece sentado em um banco em uma das quadras do Real Club de Tenis Barcelona-1899.

"Estou aqui para ver como vão as coisas... com vontade de tentar jogar. Vou atualizando vocês", continuou Nadal, antes de especificar "é importante dizer que não quero confirmar que vou jogar. Espero que sim. Veremos em breve".

O espanhol, que completará 38 anos no dia 3 de junho em Roland Garros, disputou apenas três partidas oficiais desde a lesão sofrida na segunda rodada do Aberto da Austrália de 2023. Foi em Brisbane, em janeiro passado, torneio em que chegou às quartas de final.

Desde então, o maiorquino tem adiado seu regresso, o que o levou a ficar de fora do Aberto da Austrália, do torneio de Doha, Indian Wells e Monte Carlo. Em cada uma das ocasiões, ele repetiu o mesmo motivo: "meu corpo não deixa".

O jogador luta contra lesões há dois anos, o que o tem empurrado rumo à aposentadoria. Nadal venceu o torneio de saibro em Barcelona 12 vezes em sua carreira.

