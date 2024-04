Após a celebração da Sexta-Feira Santa em 29 de março de 2024, publicações com mais de 28 mil interações começaram a circular alegando que um vídeo em que um padre faz críticas ao governo federal é atual e foi direcionado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Contudo, a gravação foi feita em 2017 após uma série de reformas propostas durante a gestão do então mandatário Michel Temer (MDB).

“Padre de Ouro Preto faz duras críticas ao congresso e a Lula durante sermão na sexta-feira santa”, diz o trecho de uma mensagem compartilhada com o vídeo noInstagram, noFacebook, noXe noKwai.

Alegação similar circula noTikTok.

Na sequência, uma multidão é vista em frente a uma igreja e é possível ouvir o sermão de um padre, que compara o povo brasileiro a Jesus Cristo e diz que a população está entre“corjas de ladrões: o Senado e o Congresso Nacional”.

O sacerdote continua:“Assim como teve lá os algozes de Jesus, nós também temos aqui os algozes do povo, principalmente na figura do seu presidente, e continua a roubarem os direitos, a crucificá-lo cada dia, mais e mais”.

Mas essas críticas não são direcionadas ao governo de Lula e tampouco são atuais.

Uma busca no Google pelos termos“padre”,“igreja”,“Ouro Preto”e“ladrões”levou a umtextodo portal Rede Brasil Atual, publicado em 17 de abril de 2017, com o título “Em Ouro Preto, Igreja Católica protesta contra Temer: ‘Algoz do povo’”.

O vídeo viral ilustra o texto, que informa que mensagens contra o ex-presidente Michel Temer também foram vistas em tapetes de serragem, tradicional celebração de Páscoa, e que, duas semanas antes da gravação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) havia sepronunciadocontra algumas propostas do mandatário.

À época, a gestão de Temer discutia areforma da Previdênciaetrabalhista, ao passo que enfrentavaprotestos.

Uma consulta com busca reversa de imagem no Google permitiu identificar que a gravação foifeitanaIgreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, pertencente à Arquidiocese de Mariana.

Em uma fotopublicadano site da Prefeitura de Ouro Preto, é possível ver os mesmos elementos na fachada da igreja e na imagem que aparece no vídeo viral:

Ao Comprova, projeto de verificação do qual o AFP Checamos faz parte, a administração da Arquidiocese de Mariana confirmou que a gravação é de 2017 e, que, por se tratar de um vídeo antigo, os atuais sacerdotes presentes na cidade não possuem mais informações sobre o assunto.

Esse texto faz parte doProjeto Comprova. Participaram jornalistas do Imirante e da Gazeta. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

