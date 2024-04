PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel bombardeia Gaza coincidindo com o fim do Ramadã

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza coincidindo com o fim do Ramadã

Israel bombardeou, nesta quarta-feira (10), a Faixa de Gaza, coincidindo com o dia que marca o fim do mês do jejum muçulmano, e apesar dos esforços dos mediadores internacionais para chegar a uma trégua depois de mais de seis meses de guerra.

MADRI:

Pedro Sánchez afirma que reconhecimento da Palestina é do 'interesse geopolítico da Europa'

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que tenta convencer os aliados europeus sobre a necessidade de reconhecer a Palestina como Estado, afirmou nesta quarta-feira no Congresso espanhol que a medida é do "interesse geopolítico da Europa".

JERUSALÉM:

Governo israelense deve explicar restrições à ajuda a Gaza perante a Suprema Corte

O governo israelense deve informar, nesta quarta-feira (10), à Suprema Corte quais as medidas que implementa para aumentar a ajuda humanitária à Faixa de Gaza, depois de cinco ONGs terem acusado o governo de restringir o envio de insumos para este território palestino devastado pela guerra.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Cinco pontos sobre a queda de braço entre Musk e Alexandre de Moraes

Elon Musk é alvo de uma investigação no Brasil depois de acusar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de censurar a plataforma X, de chamar o magistrado de "ditador" e ameaçar desobedecer as ordens judiciais e reativar contas bloqueadas por espalhar desinformação.

-- EUROPA

BRUXELAS:

Reforma da política migratória da UE começa a ser votada por eurodeputados

Os eurodeputados iniciaram, nesta quarta-feira (10), a sessão para votar uma ampla reforma da polêmica política migratória da União Europeia, que reforça o controle das fronteiras e estabelece um sistema de solidariedade entre os membros do bloco.

-- ÁFRICA

CHIBOK:

Uma década esperando as jovens nigerianas sequestradas pelo Boko Haram

Cada vez que escuta alguém se aproximar de sua porta, Mary Shettima pensa que sua filha Margaret está de volta, dez anos após ser sequestrada na Nigéria.

-- ÁSIA

SEUL:

Oposição sul-coreana vence eleições legislativas e amplia maioria no Parlamento

A oposição da Coreia do Sul venceu as eleições legislativas e aumentou seu número de deputados, em um golpe para o presidente Yoon Suk Yeol e sua agenda conservadora, segundo as pesquisas de boca de urna.

CABUL:

Líder talibã faz rara aparição pública e critica a comunidade internacional

O recluso líder do Talibã atacou a comunidade internacional por suas críticas ao Afeganistão, em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira (10), por ocasião do Eid al-Fitr, festividade que marca o fim do Ramadã.

=== ECONOMIA ===

GENEBRA:

OMC prevê recuperação do comércio mundial, mas alerta para riscos

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou, nesta quarta-feira (10), uma projeção de recuperação do comércio global este ano, mas alertou que os conflitos regionais, as tensões geopolíticas e a incerteza sobre a política econômica podem prejudicar esta perspectiva.

DUISBURG:

Alemanha prepara revolução dos barcos sem capitão no transporte marítimo

Steffen Bauer, diretor da HGK Shipping, uma empresa alemã de transporte fluvial, lidera a revolução dos barcos que navegam sem um capitão, pilotados a partir de um centro de controle em terra firme.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

IA na guerra, um avanço de controle humano duvidoso

A Inteligência Artificial (IA) se estabeleceu como ferramenta nas guerras modernas, mas suscita imensa preocupação pelo risco da escalada que apresenta, sobretudo, pela questão de saber até que ponto os seres humanos realmente a controlam.

LAS VEGAS:

Warner divulga trailer da sequência de 'Coringa', com Lady Gaga, na CinemaCon

O estúdio Warner Bros. divulgou na terça-feira (9) um trailer da aguardada sequência de "Coringa" durante a convenção CinemaCon, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e revelou seus planos para aproveitar o sucesso de bilheteria de "Barbie" no ano passado.

=== ESPORTES ===

- FUTEBOL

-- Acompanhamento das quartas de final da Liga dos Campeões

-- JOGOS OLÍMPICOS

PARIS:

Reconhecimento facial, linha vermelha para uso da IA na segurança de Paris-2024

Para reforçar a segurança dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, autoridades utilizarão câmeras de segurança com algoritmos, mas garantem que nenhum de seus programas permitirá o reconhecimento facial, uma prática polêmica já testada na França.

PARIS:

De Nadia Comaneci a Alberto Juantorena: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Dos primeiros Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, a Tóquio-2020, confira uma seleção de atletas que escreveram a história olímpica com seus recordes, façanhas e vidas fora do comum.

