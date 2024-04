Os corpos de três meninas foram encontrados em uma costa rochosa e pouco acessível no noroeste da ilha grega de Chios, no mar Egeu, após o naufrágio de uma embarcação de migrantes, informou a Guarda Costeira grega nesta quarta-feira (10).

"Eram três meninas de 5, 7 e 10 anos", disse a Guarda Costeira à AFP, garantindo que há uma grande operação de resgate para encontrar outras vítimas do naufrágio.

Até agora, dezenove migrantes foram resgatados, incluindo oito menores e a mãe das meninas falecidas, acrescentaram.

O canal de televisão pública grego Ert disse que 27 pessoas, principalmente refugiados afegãos, estavam a bordo da embarcação.

No entanto, a Guarda Costeira indicou que o número de passageiros da embarcação, que saiu da costa turca localizada a poucos quilômetros da Grécia, é "por enquanto incerto".

As ilhas no nordeste do mar Egeu são uma das portas de entrada para os migrantes que tentam chegar à União Europeia.

Mais de 11.300 chegadas foram registradas nas ilhas gregas até agora este ano, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

Em junho de 2023, uma embarcação frágil vinda da Líbia virou na costa de Pylos, no sul do país, causando o afogamento de 82 pessoas e o desaparecimento de centenas.

Há várias investigações em andamento para esclarecer as circunstâncias e a responsabilidade da Guarda Costeira grega, acusada por alguns exilados e ONGs de ter demorado a prestar ajuda.

