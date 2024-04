O estúdio Warner Bros. divulgou na terça-feira (9) um trailer da aguardada sequência de "Coringa" durante a convenção CinemaCon, na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, e revelou seus planos para aproveitar o sucesso de bilheteria de "Barbie" no ano passado.

Toda a atenção do evento foi para a obra de Todd Phillips: "Coringa: Delírio a Dois", a sequência da polêmica adaptação cinematográfica que rendeu um Oscar para o protagonista Joaquin Phoenix e reinventou todas as possibilidades das adaptações de super-heróis.

"Coringa", de 2019, contou a sombria origem do futuro vilão de Batman, Arthur Fleck, e polarizou o público ao retratar seu vilão assassino como protagonista.

Os rumores sobre a sequência, prevista para outubro e com a estrela pop Lady Gaga no elenco, descrevem o filme como um musical.

Durante a apresentação do novo trailer, Phillips definiu seu último trabalho como "um filme em que a música é um elemento essencial" e acrescentou que "não se afasta muito do primeiro filme" nesse sentido.

"Arthur é estranho, indiferente e distante, mas carrega a música dentro de si", explicou o diretor. "Isso influenciou muitas das danças do primeiro filme... então o que fizemos aqui não me pareceu um passo tão radical".

"É diferente, mas acredito que fará sentido quando vocês assistirem", completou.

O trailer mostra o Coringa de Phoenix encontrando a Harley Quinn de Lady Gaga em um manicômio, antes que ambos aparentemente planejem uma fuga.

Outras sequências fantasiosas mostram o casal dançando romanticamente em um telhado de Gotham iluminado pela lua e montando um espetáculo elaborado.

"Vou te dizer o que mudou. Agora, não estou mais sozinho", diz o Coringa em uma cena.

Na convenção, Phillips também agradeceu aos proprietários de cinemas por apoiarem seu primeiro filme do "Coringa" apesar da polêmica criada em 2019. O filme arrecadou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) em bilheteria.

A apresentação da Warner na CinemaCon também incluiu imagens da aguardada sequência de um clássico dos anos 1980, "Os Fantasmas se Divertem", e Robert Pattinson promovendo um novo filme de ficção científica do diretor de "Parasita", Bong Joon-ho.

O evento anual é uma oportunidade para os estúdios de Hollywood apresentarem suas próximas produções aos proprietários de cinemas de todo o mundo.

Este ano, a CinemaCon ocorre em um momento em que, de acordo com as previsões do setor, a bilheteria global anual diminuirá, em parte devido ao impacto das recentes greves em toda a indústria.

No ano passado, atores e roteiristas paralisaram centenas de produções cinematográficas e televisivas de Hollywood, deixando grandes lacunas nos calendários de lançamentos atuais.

amz/dhw/arm/zm/ms/yr