O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu nesta quarta-feira que Israel que "será punido" pelo ataque aéreo de 1º de abril em Damasco que matou sete membros da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo dois generais.

"O regime maligno cometeu um erro. Deve ser punido e será punido", disse Khamenei em um discurso exibido na televisão após as orações em Teerã do Aid al Fitr, a festa que marca o fim do Ramadã.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, respondeu rapidamente com uma mensagem em farsi na rede social X. "Se o Irã atacar a partir do seu território, Israel responderá e atacará o Irã".

Khamenei afirmou que o ataque de 1º de abril, que destruiu o anexo de cinco andares que funcionava como consulado da embaixada iraniana na Síria, ignorou os compromissos internacionais que garantem a inviolabilidade das sedes diplomáticas.

O Irã ameaçou na semana passada em diversas ocasiões responder ao ataque, que exacerbou as tensões regionais em plena guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, apoiado por Teerã.

O governo do Irã, que apoia o regime do presidente sírio Bashar el Assad, mantém "conselheiros militares" neste país, que está em guerra civil desde 2011.

Israel afirma que não permitirá a presença do rival regional em sua fronteira e executou centenas de bombardeios na vizinha Síria contra alvos pró-Irã e alvos militares da república islâmica.

