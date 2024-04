O Fluminense, atual campeão da Copa Libertadores da América, reencontrou a vitória ao derrotar o Colo Colo, do Chile, por 2 a 1, nesta terça-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A.

O atacante Marquinhos, de 21 anos, foi o destaque da noite ao marcar o primeiro gol (5') e dar assistência para o artilheiro argentino Germán Cano ampliar de cabeça no início da segunda etapa (52'). O atacante paraguaio Guillermo Paiva marcou para os visitantes ainda no primeiro tempo (19'), empatando provisoriamente.

O time chileno teve um gol de Zavala anulado pelo VAR no segundo tempo (78') devido a um toque de mão de Paiva no lance.

O Colo Colo ficou com um jogador a menos em campo na reta final após a expulsão do lateral-esquerdo Erick Wiemberg, que puxou Samuel Xavier perto da área e acabou recebendo o segundo cartão amarelo (81').

O tricolor carioca, que não vencia desde que derrotou a LDU (2 a 0) na final de volta da Recopa Sul-Americana, no dia 29 de fevereiro, assumiu a liderança, com quatro pontos.

Comandado pelo técnico argentino Jorge Almirón, o Colo Colo é o segundo colocado, com três, à espera do jogo entre Cerro Porteño (0) e Alianza Lima (1) que acontece nesta quarta-feira, em Assunção.

Na terceira rodada, daqui a duas semanas, o Fluminense visita os paraguaios, que perderam por 1 a 0 na estreia diante dos chilenos. Já o Colo Colo enfrentará os peruanos em casa.

--- Ficha técnica

Copa Libertadores 2024 - Grupo A - Segunda rodada

Fluminense (BRA) - Colo Colo (CHI) 2 - 1

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gols:

Fluminense: Marquinhos (5), Cano (52)

Colo Colo: Paiva (19)

Cartões amarelos:

Fluminense: Felipe Melo (38'), Fábio (90')

Colo Colo: Vidal (9'), Wiemberg (40'), Paiva (78')

Expulsões:

Colo Colo: Wiemberg (81')

Escalações:

Fluminense: Fábio - Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo (cap.) (Lelê 46', Antonio Carlos 88'), Marcelo - André, Ganso (Felipe Andrade 79') - Lima (Kauã Elias 90'+1) - Marquinhos, Germán Cano (David Terans 79'), Jhon Arias. Técnico: Fernando Diniz.

Colo Colo: Brayan Cortés - Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón (Emiliano Amor 85'), Erick Wiemberg - Arturo Vidal, Esteban Pavez (cap.), Leonardo Gil - Marcos Bolados (Cristian Zavala 65'), Guillermo Paiva (Daniel Gutiérrez 85'), Carlos Palacios (Damián Pizarro 88'). Técnico: Jorge Almirón.

