A seleção feminina da Nigéria empatou em 0 a 0 com a África do Sul, nesta terça-feira (9), em Pretória, e se classificou assim para o torneio olímpico de futebol feminino de Paris-2024 onde será adversária do Brasil.

As 'Super Águias' fizeram valer a vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida, disputado na última sexta-feira, em Abuja.

Conforme determinado pelo sorteio realizado no dia 20 de março, o vencedor deste duelo entre nigerianas e sul-africanas passa a integrar o grupo C do torneio, que é especialmente forte, com a atual campeã mundial Espanha, Japão e Brasil.

A última das doze seleções participantes será conhecida nesta quarta-feira, com o duelo entre Zâmbia e Marrocos. Na ida, as marroquinas, comandadas pelo técnico espanhol Jorge Vilda, venceram por 2 a 1 e defendem essa vantagem na partida de volta.

--- Composição dos grupos do futebol feminino de Paris-2024:

Grupo A:

França

Canadá

Colômbia

Nova Zelândia

Grupo B:

Estados Unidos

Alemanha

Austrália

Zâmbia ou Marrocos

Grupo C:

Espanha

Japão

Brasil

Nigéria

